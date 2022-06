L’incidente è avvenuto oggi, giovedì, lungo l’autostrada A4

Quattro i mezzi pesanti coinvolti

AGRATE – Grave incidente oggi, giovedì, lungo l’autostrada A4 Torino Venezia nel tratto situato tra la tangenziale Nord e la tangenziale Est. E’ successo una manciata di minuti dopo le 13 quando quattro tir si sono scontrati. Un impatto molto violento in cui è rimasto gravemente ferito il conducente di uno dei mezzi pesanti coinvolti. Le sue condizioni sono giudicate gravissime: il paziente, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio con un trauma toracico, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo.

Feriti, seppur in maniera meno grave, altri due uomini, entrambi alla guida di camion: uno, di 55 anni, ha riportato un trauma al collo; l’altro, di 52 anni, ferite al volto. Sono stati entrambi trasportati al San Raffaele di Milano. Sul posto sono state inviate dai Vigili del Fuoco del comando di Monza l’autopompa della sede centrale e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. I rilievi dell’incidente sono affidati alla Polizia Stradale.

Inevitabili i disagi alla viabilità.