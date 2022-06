Torna il Festival di Bellagio e del lago di Como, il programma

BELLAGIO – Dal 23 giugno al 26 agosto, torna il Festival di Bellagio e del lago di Como, ideato e diretto dalla pianista e compositrice Rossella Spinosa, nel 2022 alla sua Undicesima edizione, con oltre venti concerti della Bellagio Festival Orchestra insieme a solisti e formazioni di eccezione. In un momento complesso come quello attuale, il Festival vuole agire per programmare e riattivare la propria rete di rilevanza nazionale e internazionale, ridare vitalità ad un territorio noto come un “Mondo unico al Mondo”, inimitabile per qualità della vita, della cultura, del senso della bellezza, della natura e della custodia della specialità dell’intero nostro Paese Italia.

Dalla prima edizione ad oggi, con più di trecento eventi, il Festival di Bellagio e del Lago di Como ha proposto un percorso di arte, musica, letteratura in grado di attraversare l’intera regione del Lago; un progetto di Turismo Culturale che prende vita dall’eredità di figure di riferimento del patrimonio artistico internazionale che hanno soggiornato sul Lario (tra i quali Liszt, Stendhal, Rossini, Verdi), valorizzando le più suggestive dimore e residenze storiche del territorio. La programmazione artistica viene declinata nella doppia finalità di dare spazio al mondo culturale musicale italiano, ma insieme di valorizzare luoghi magici che da sempre hanno rappresentato per gli artisti stimolo e ispirazione, nonché per il turismo punti di rilevanza internazionale.

Il Festival ha ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali, tra i quali la Medaglia di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica Italiana, la Medaglia della Presidenza del Senato della Repubblica, la Medaglia Premio della Presidenza della Camera dei Deputati.

L’inaugurazione avrà luogo il 23 giugno, nella sontuosa cornice del Salone Reale del GH Villa Serbelloni di Bellagio, con l’esibizione del violinista Luca Santaniello, solista con la Bellagio Festival Orchestra, compagine in residenza della manifestazione.

La Bellagio Festival Orchestra nasce nel 2012 in seno al Festival di Bellagio e del Lago di Como. La formazione affianca al repertorio tradizionale, dal barocco ai nostri giorni, originali produzioni anche liriche e teatrali, dedicate ai grandi artisti che hanno soggiornato sul Lario (tra i quali Liszt, Stendhal, Rossini, Verdi), esibendosi regolarmente nelle più suggestive dimore e residenze storiche del territorio (Villa Serbelloni di Bellagio, Villa Monastero e villa Cipressi di Varenna, Villa Lario di Mandello del Lario, Villa del Grumello di Como, ecc) ma anche presso festival e teatri in Italia e all’estero. L’orchestra collabora stabilmente con direttori e solisti d’eccezione, quali Raffaele Trevisani, Mario Marzi, Roberto Noferini, Fatlinda Thaci. La Bellagio Festival Orchestra ha anche presentato in pubblico numerose prime esecuzioni assolute, di opere d’autori contemporanei. Il 30 giugno 2018, la Bellagio Festival Orchestra è stata invitata dal Consolato Generale d’Italia a Stoccarda, per un evento dedicato a Rossini per le celebrazioni del centocinquantenario. La direzione musicale della Bellagio Festival Orchestra è affidata al Maestro Alessandro Calcagnile.

I successivi appuntamenti vedranno altri importanti solisti italiani duettare con la BFO, come Raffaele Trevisani, Marco Giani, Luca Avanzi, Francesco e Stefano Parrino, nonché Marco Zoni insieme alla sua orchestra di flauti Zephyrus.

Oltre a Bellagio, il festival farà tappa a Como, Lecco, Blevio, Canzo, Erba, Lezzeno, Mandello del Lario, Menaggio, Varenna, Zelbio, animando l’estate lariana fino all’appuntamento del 26 agosto, nuovamente al Salone Reale del GH Villa Serbelloni di Bellagio, con l’allestimento dell’operina barocca Livietta e Tracollo (o la contadina astuta) di G. B. Pergolesi, nella regia di Fabio Bonocore.

Novità di quest’anno, la prima edizione del Concorso Internazionale per Concertisti “Cosima Wagner”, dedicato alla figlia di Franz Liszt nata sul lago di Como; i finalisti del concorso si sfideranno presso la prestigiosa Cappella dei Cappuccini, Auditorium della Fondazione Rockefeller in Bellagio.

