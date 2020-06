Torre de’ Roveri. Cade dalla bici e s’infilza con una recinzione, grave un 15enne

L’intervento la scorsa notte nella Bergamasca

Il 15enne è grave all’ospedale Papa Giovanni XXIII

TORRE DE’ ROVERI – Stava pedalando in sella alla sua bicicletta lungo via Monte Grappa quando, perdendo l’equilibrio, è caduto addosso a una recinzione, infilzandosi all’altezza dell’addome.

La chiamata ai Vigili del fuoco della centrale di Bergamo è arrivata la scorsa notte, intorno alle 23, da Torre de’ Roveri. Il ragazzo di 15 anni, rimasto cosciente, è riuscito a contattare il padre, che ha poi lanciato l’allarme.

I vigili del fuoco hanno rimosso parte della recinzione, per proseguire le operazioni in ospedale. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del Papa Giovanni in gravi condizioni.