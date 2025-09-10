Torrenti esondati a Blevio e Torno: evacuate alcune abitazioni, chiusa la Sp583 Lariana

BLEVIO (CO) – Le intense precipitazioni della notte scorsa, oltre ad aver colpito il territorio Lecchese, hanno creato parecchi disagi anche nel Comasco. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per l’evacuazione di alcune abitazioni nei comuni di Torno e Blevio, colpiti dall’esondazione di alcuni torrenti montani.

Diversi automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all’interno dei propri veicoli. La Strada Provinciale Lariana risulta attualmente chiusa al traffico per allagamenti e smottamenti.