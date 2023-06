Tragedia a Andalo Valtellino, 43enne muore nel torrente Lesina

ANDALO VALTELLINO (SO) – Drammatico incidente nella serata di ieri, 26 giugno, nel torrente Lesina ad Andalo Valtellino. Un uomo di 43 anni, extracomunitario, residente in provincia di Sondrio, si è tuffato nel torrente ma non è più riemerso, forse a causa di un malore.

Altre persone che erano con lui hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto, quando mancavano pochi minuti alle 21, sono giunte l’automedica e l’ambulanza. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita del 43enne e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Spetterà alle forze dell’ordine chiarire i contorni della vicenda.