Tragedia a Domaso. Morto il 19enne investito questa mattina

L’incidente è avvenuto alle 6.30 lungo la via Regina

Inutile intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Varese dove è deceduto a seguito delle lesioni riportate

DOMASO – Un grave investimento si è verificato in via Regina a Domaso, dove un giovane pedone di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente dalle conseguenze fatali. L’allarme è stato lanciato alle 6.30 di questa mattina, giovedì, con la richiesta urgente di intervento dei soccorsi.

Sul posto sono stati attivati i Carabinieri di Menaggio, la Soreu Laghi, l’elisoccorso di Como, l’automedica e un’ambulanza di base, impegnati in un intervento in codice rosso. Le condizioni del ragazzo sono apparse critiche sin dai primi minuti. Il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese – Circolo.

Nonostante gli sforzi del personale medico, il 19enne è poi deceduto in ospedale.

La dinamica dell’incidente non si conosce ed è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, impegnate a chiarire quanto accaduto lungo quel tratto di via Regina.