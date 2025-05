Tragedia in montagna a Valtorta: 77enne precipita e muore

E’ successo in Val Brembana oggi, sabato 17 maggio, intorno alle 13.30

L’uomo stava effettuando un’escursione a Valtorta insieme alla moglie e a un gruppo di amici

VALTORTA – Tragedia in montagna anche in Val Brembana dove un uomo di 77 anni, residente a Bergamo, è morto dopo essere caduto mentre percorreva un sentiero insieme alla moglie a un gruppo di amici in Val d’Ancogno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, sabato 17 maggio: sul posto si sono portati immediatamente l’elisoccorso da Bergamo, i tecnici del Soccorso Alpino della Val Brembana e i carabinieri della Compagnia di Zogno.

Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata e trasferita a Lenna, poi al cimitero di Piazza Brembana.