SALA COMACINA – Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì a Sala Comacina: un operaio di 55 anni è morto in seguito ad una caduta all’interno di un cantiere edile in via vecchia Regina.

L’allarme è scattato poco dopo le 14.30: in posto in codice rosso si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Menaggio, gli specialisti Saf, il 118, i Carabinieri e anche Ats.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.