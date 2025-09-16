Tragedia sul lavoro. Operaio di 36 anni precipita dal tetto di un capannone e muore

SAN GIULIANO MILANESE (MI) – Tragedia sul lavoro a San Giuliano Milanese (MI) poco prima delle ore 12 di oggi, martedì 16 settembre. Un operaio di 36 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. L’uomo stava montando alcuni pannelli solari nell’azienda Fer.Ol.Met, in via della Pace a San Giuliano Milanese. La copertura, però, avrebbe ceduto e il lavoratore è caduto a terra. I colleghi hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani.