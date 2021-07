Tragedia sul Monte Rosa. Muoiono due giovani alpiniste di 29 e 28 anni

Bloccate dal maltempo a quota 4150 m, salvo l’amico

La tragedia si è cosumata sabato 3 Luglio

GRESSONEY – LA TRINITE’ – Tragedia sul Monte Rosa, sabato 3 Luglio, dove hanno perso la vita due giovani alpiniste di 29 e 28 anni, si tratta di Martina Svilpo residente a Crevoladossola (Verbania) e Paola Viscardi di Trontano (Verbania), salvo invece il compagno di cordata, Valerio Zolla,> 27 anni, di Pettenasco (Novara).

Stando a quanto emerso, i tre alpinisti sono rimasti bloccati, a causa dal maltempo, a quota 4150 m da dove hanno dato l’allarme. La situazione meteo avversa non ha però permesso ai soccorsi di muoversi e di localizzare esattamente i tre, dei quali nel frattempo si erano persi i contatti. Solo verso le 20 sono riusciti nuovamente a contattare la centrale.

Tuttavia, ne l’elicottero SA1 del Soccorso Alpino Valdostano, ne quello di Air Zermatt sono riusciti a decollare a causa delle pessime condizioni meteo, mentre via terra una squadra composta da Soccorso Alpino, SAV, Guardia di Finanza di Cervinia e successivamente i soccoritori di Alagna si è mobilitata, riuscendo a raggiungere i tre nella notte. Purtroppo una delle due ragazze è morta di lì a poco, così come la seconda ragazza, portata al rifugio Mantova, non ce l’ha fatta. Ricoverato invece in Svizzera il 27enne, ma sembrerebbe che non sia in pericolo di vita. Sull’accaduto sta indagando la Guardia di Finanza.