La coppia, con la figlia piccola di 5 anni, in compagnia di altri due amici, era uscita per una passeggiata e si trovava lungo una strada sterrata, molto frequentata anche d’estate. In prossimità di un canale ghiacciato, nel quale era scesa una slavina, la donna è scivolata e il marito ha cercato di salvarla ma entrambi sono caduti per alcune centinaia di metri e hanno perso la vita. La dinamica esatta deve ancora essere ricostruita con precisione. Ad assistere alla scena la figlia di 5 anni e la coppia di amici che erano con loro per l’escursione.