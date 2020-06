Tragico incidente a Como, auto sbanda e finisce nel lago, morta una ragazza

COMO – Tragico incidente nella notte tra martedì e mercoledì a Como, in via per Cernobbio. Un’auto con a bordo due giovani è uscita di strada per cause da chiarire, finendo nel lago. E’ successo intorno alle 3.

Il conducente, un giovane di 24 anni, è riuscito ad uscire in tempo dall’abitacolo mentre la ragazza, coetanea, è rimasta intrappolata.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Como e i soccorsi. Il ragazzo è stato soccorso in codice giallo, per la giovane invece non c’è stato nulla da fare.

La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e, in mattinata, il recupero del veicolo.