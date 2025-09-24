Tragico incidente a Madone: muore motociclista di 29 anni

Lo scontro tra l’auto e la moto è avvenuto martedì sera in via Papa Giovanni XXIII

La vittima è Kevin Colombo, 29 anni, residente a Villa d’Adda

VILLA D’ADDA – Tragedia ieri sera, martedì, a Madone dove Kevin Colombo, 29 anni, residente a Villa d’Adda ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Colombo era in sella alla sua moto Mtv Kawasaki lungo via Papa Giovanni XXIII (la Sp 155) in direzione di Bonate Sotto quando si è scontrato con una Opel Corsa in marcia nella direzione opposta.

Un urto violentissimo con il giovane sbalzato dalla sella e scaraventato a terra a diversi metri dall’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La centrale Soreu delle Alpi ha inviato sul posto in codice rosso l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Bonate mentre gli agenti della Polizia stradale iniziavano a effettuare i rilievi e a raccogliere le prime testimonianze.

I soccorritori hanno intubato il giovane trasportandolo a sirene spiegate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è morto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni, troppo gravi, riportate nell’incidente.

Appassionato motociclista, Kevin era molto conosciuto a Villa d’Adda, dove tutti lo dipingono come un ragazzo solare e allegro. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che stanno riempiendo in queste ore le bacheche sui social network.