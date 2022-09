SORMANO – Tragico incidente nel primo pomeriggio sulla Sp44 al Piano del Tivano nel territorio comunale di Sormano.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo sono stati attivati in supporto al 118 per il ribaltamento di un trattore. Purtroppo una persona è deceduta.

Da chiarire le cause del sinistro, in corso i rilievi per ricostruire la dinamica.

