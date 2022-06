Tragico incidente nel mantovano, morto un 19enne

MARMIROLO – Tragico incidente stradale nel mantovano dove un 19enne ha perso la vita nello scontro tra un’auto e un camion lungo la strada Trentino a Marmirolo.

Il giovane era alla guida dell’autovettura. Ferita in modo grave la 17enne che viaggiava con lui, è stato trasportata in codice rosso agli ospedali Civili di Brescia con un trauma all’addome e alla schiena. Valutato ma non ospedalizzato il conducente del camion.

Sul posto sono stati mobilitati elisoccorso, automedica, ambulanza, Vigili del fuoco e Polizia Locale