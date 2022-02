Tragico incidente sugli sci in Trentino, morto giovane comasco

Mercoledì mattina l’incidente sulla pista nera ‘Provetti’: il giovane, 18 anni, è finito contro un albero

Elisoccorso in Ospedale a Trento è morto poco dopo il ricovero per le ferite riportate

MENAGGIO – E’ morto a soli 18 anni (ne avrebbe compiuti 19 il prossimo 28 marzo) Nicolò Mainoni, vittima di un tragico incidente sulle piste da sci in Trentino. Il giovane risiedeva con la famiglia, papà, mamma e un fratello, a Loveno, una frazione di Menaggio.

Nicolò si trovava in vacanza proprio con la sua famiglia. Ieri mattina, mercoledì 9 febbraio, l’incidente nel comprensorio sciistico di Folgarida Marilleva. Il 18enne per cause da chiarire ha perso il controllo degli sci finendo fuori pista contro un albero. Un urto violento, in seguito al quale Nicolò era stato trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospedale Santa Chiara di Trento. Purtroppo le ferite riportate sono risultate troppo gravi. Nel primo pomeriggio la tragica notizia: il giovane comasco non ce l’ha fatta.

Cordoglio è stato espresso dal Comune di Menaggio: “Una tragedia ha colpito oggi il nostro paese. In un incidente sugli sci in Trentino ha perso la vita Nicolò Mainoni, che con la famiglia viveva a Loveno . Al papà Fabrizio, a mamma Simona e al fratello Alessandro vanno le nostre più sincere condoglianze e l’affetto di tutta la Comunità”.

Anche la scuola di Nicolò, l’Istituto Superiore Ezio Vanoni di Menaggio, dove il giovane studiava all’ultimo anno, ha voluto ricordare il ragazzo con un post su facebook: “Oggi il nostro Istituto ha perso un fiore e il nostro giardino da domani non sarà più lo stesso. Uniamo il nostro dolore a quello dei familiari e degli amici per quel volto che non vedremo più e per quel sorriso che non illuminerà più i nostri giorni”.