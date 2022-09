SORESINA (CR) – Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 settembre, in un’azienda di Soresina: un uomo di 49 anni è morto a seguito di un incidente con un macchinario, probabilmente un tornio. Troppo gravi le lesioni al braccio e alla testa riportate dal lavoratore, inutile l’intervento dell’ambulanza e dell’elisoccorso. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nell’azienda di via Marzabotto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale di Ats.