L’incidente è avvenuto nel comune di Pieve Emanuele

I due stavano lavorando lungo la massicciata della ferrovia e sarebbero stati schiacciati da una lastra

PIEVE EMANUELE – Tragico incidente questa mattina, alle 11.30 circa, nel comune di Pieve Emanuele, alle porte di Milano, dove due operai di 45 anni sono morti.

I due stavano lavorando in via Roma, lungo la massicciata della ferrovia quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una lastra in metallo li avrebbe travolti e schiacciati.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di due ambulanze, l’elisoccorso di Milani, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma per i due operai non c’è stato nulla da fare.

In seguito all’incidente è stato interrotto il traffico ferroviario sulla linea Milano – Pavia per consentire le operazioni di soccorso.