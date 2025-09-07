Tragico scontro tra moto a Grandate, nel comasco. Morti due giovani

E’ successo sabato sera

Le vittime sono un 20enne e un 17enne

GRANDATE – Tragedia nella serata di sabato a Grandate. Intorno alle 23.40, in via Mantero, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto più motociclette.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi tecnici urgenti, insieme a forze dell’ordine e sanitari, ma per due giovani non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono un ventenne residente a Luisago e un minorenne di 17 anni della zona, entrambi deceduti a seguito delle gravi ferite riportate.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. L’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari si è protratto fino a notte fonda.