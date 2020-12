Trapianto di cuore nella notte di Natale su un paziente 28enne al Niguarda di Milano

I complimenti del presidente della Regione Fontana all’equipe di medici che ha effettuato la delicatissima operazione

Gli auguri per un veloce recupero al giovane paziente con il cuore nuovo

MILANO- Trapianto di cuore nella notte di Natale su un paziente di 28 anni, affetto da una severa cardiopatia. E’ successo all’ospedale Niguarda di Milano che si conferma polo di eccellenza del settore. A complimentarsi con i medici e l’intero staff dell’ospedale meneghino è il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando come il trapianto di cuore sia stato possibile grazie alla disponibilità di un organo compatibile arrivato, proprio in questo giorno, da un donatore di Torino. “Vivissimi complimenti all’equipe che al Niguarda ha compiuto questo delicatissimo è importante intervento – puntualizza il numero uno del Pirellone – .Il fatto, poi, che sia avvenuto il giorno di Natale assume un significato ancora più importante. A loro e a chi è in prima linea, anche in questi giorni, per garantire i servizi sanitari un sentito ringraziamento da tutti i lombardi”.

“Tanti auguri – conclude Attilio Fontana – per un veloce recupero al giovane paziente con il suo cuore nuovo”