MILANO – E’ stato travolto da un tram della linea 16 mentre percorreva in sella alla sua biciletta via Tito Livio a Milano, in zona Calvairate. E’ un ragazzino di soli 14 anni la vittima dell’incidente mortale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 8 novembre, poco dopo le 8.

Sul sono intervenuti i soccorsi: sul posto si sono precipitati l’automedica e un’ambulanza ma per il giovane non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Impegnati anche i Vigili del Fuoco. Soccorso in condizioni non gravi anche il conducente del tram, un 45enne, vittima di un malore. La dinamica del tragico incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti per tutti i rilievi del caso. Atm ha espresso profondo cordoglio per il tragico evento.