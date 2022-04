Tremezzina, finalmente riapre la Statale Regina. “Una boccata di ossigeno”

TREMEZZO – Fine dei disagi sulla sponda opposta del lago: ha riaperto oggi la Strada Statale Regina dopo i lavori per la Variante della Tremezzina dopo oltre 120 giorni di lavori.

“Una boccata d’ossigeno per chi qui abita e lavora. Lo dico da comasco che, come altre migliaia di persone, in questi mesi ha dovuto muoversi su strade alternative, con un inevitabile aumento dei tempi di percorrenza” ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi che nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo al cantiere.

“Tutte le fasi del cantiere sono state pensate per contenere al massimo i tempi di esecuzione dei lavori -sottolinea Alessandro Fermi- Un risultato reso possibile grazie all’impresa e a tutti gli operai che hanno lavorato giorno e notte in un contesto ambientale difficile, caratterizzato da spazi urbanizzati molto ridotti, e che continueranno a lavorare nei prossimi anni per completare un’opera strategica per il territorio. Un grazie lo dobbiamo dire anche e soprattutto ai cittadini che per mesi hanno sopportato con pazienza e senso di responsabilità gli inevitabili disagi, consapevoli dell’importanza della Variante della Tremezzina che, una volta completata, migliorerà significativamente la mobilità dell’area e la qualità della vita di chi ci abita”.