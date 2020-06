Treni, raddoppio Ponte San Pietro-Montello. Regione: “Governo assicuri copertura finanziaria”

BERGAMO – “Il raddoppio della linea Ponte San Pietro-Montello consentira’ di attivare nuovi servizi ferroviari capillari per la Bergamasca. Un obiettivo condiviso con il territorio e su cui stiamo gia’ lavorando da tempo, per questo abbiamo dato parare positivo alla mozione presentata dal consigliere Carretta”. Lo ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi, in merito all’approvazione in Commissione V della mozione sui servizi della Ponte San Pietro-Montello.

“Abbiamo chiesto a Rfi -ha proseguito l’assessore – di verificare la fattibilita’ di un collegamento ogni 15 minuti tra Ponte San Pietro e Montello, senza rottura di carico a Bergamo, e di un servizio espresso tra

Orio al Serio e Milano Centrale via Segrate Porta Est. Scenari, pero’, che sono ipotizzabili solo una volta implementata tutta l’infrastruttura. Quindi per la parte bergamasca da un lato il potenziamento della Ponte San Pietro – Montello e dall’altro la realizzazione del collegamento ferroviario Orio al Serio – Bergamo”.

“Il raddoppio della Ponte San Pietro-Montello – ha proseguito Terzi – ha un costo complessivo di 300 milioni, suddivisi in due fasi: la parte Ponte San

Pietro-Bergamo per un investimento di 170 milioni, gia’ disponibili, e la parte Bergamo Montello per la quale occorre una copertura di 130 milioni: monitoriamo la situazione e chiediamo convintamente al Governo di assicurare questa seconda tranche di finanziamento”.

Rfi sta lavorando sulla progettazione definitiva del potenziamento della Ponte San Pietro – Montello. La realizzazione dell’opera e’ prevista in due fasi. La prima comprende il raddoppio Bergamo-Curno e gli interventi sui binari di stazione di Ponte S. Pietro, e sara’ attuata tra giugno 2021 e marzo 2024. La seconda fase, il raddoppio Bergamo-Montello e gli interventi sui binari di stazione di Bergamo. La stazione di Bergamo sara’ inoltre interessata dalla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio, di cui e’ in corso lo sviluppo della progettazione definitiva sempre da parte di Rfi. La previsione e’ di avviare i lavori ad agosto 2021 e di attivare la nuova linea a dicembre del 2024.

“Lo scenario infrastrutturale per la prima fase, con l’attivazione del raddoppio nella tratta tra Curno-Bergamo e il collegamento fra Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio – ha concluso Terzi – consentira’ di garantire un servizio con un treno ogni 15 minuti tra Curno e Bergamo e un servizio con un treno ogni 15 minuti tra Bergamo e l’aeroporto, come recentemente confermato da Rfi”.