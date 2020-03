Treni. Raddoppio tratta Arosio-Inverigo: da Regione “ok” alla progettazione

AROSIO – “Regione Lombardia ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per il raddoppio della tratta ferroviaria Arosio-Inverigo. Con questa delibera, la Regione recepisce così le sollecitazioni emerse anche in occasione della riunione tenutasi lo scorso 14 ottobre presso il Municipio di Inverigo, confermando la volontà di procedere con la realizzazione dell’opera”.

Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi. La delibera prevede la realizzazione di un binario in affiancamento all’attuale linea a semplice binario, tra le due stazioni di Arosio e Inverigo, per una lunghezza complessiva di 2,7 chilometri.

L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un sottopasso pedonale che consentirà la chiusura del passaggio a livello della stazione e un nuovo collegamento pedonale tra la stazione di Inverigo e il parcheggio del cimitero.