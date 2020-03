Trova un portafoglio con 3 mila euro e lo consegna alla Polizia

TAVERNERIO – Ha trovato per terra un portafoglio e aprendolo per vedere se c’erano i documenti del proprietario vi ha trovato la somma di ben 3 mila euro.

Con senso civico, il cittadino ha immediatamente telefonato alla Polizia Locale di Albavilla per segnalare il ritrovamento, consegnando poi il portafoglio e tutto il suo contenuto agli agenti.

E’ successo questa mattina, venerdì, a Tavernerio: una storia positiva che si è conclusa con la consegna del portafoglio al suo proprietario, un cittadino di Como.

Gli agenti della Polizia Locale di Albavilla, venuti in possesso del portafoglio, sono risaliti al proprietario e hanno subito contattato i Carabinieri di Albate dove, come risultato, lo stesso aveva sporto denuncia in mattinata. Alla fine il portafoglio gli è stato restituito.