Turista disperso nel lago, proseguono le ricerche con l’aiuto dei Vigili del Fuoco di Lecco

Il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco sta operando mediante l’impiego di un ROV

Il robot sta operando a una profondità di circa 200 metri

SAN SIRO (CO) – Proseguono le operazioni di ricerca dell’uomo disperso nelle acque del Lago di Como a cui partecipa anche personale del comando provinciale di Lecco dei Vigili del Fuoco impegnato nelle ricerche tramite la squadra nautica. Sul posto è attualmente impegnato il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco della Lombardia, che sta operando mediante l’impiego di un ROV (Remotely Operated Vehicle), un robot subacqueo filoguidato dotato di telecamere ad alta definizione, sistemi di illuminazione e strumentazione specialistica per l’esplorazione dei fondali.

Il dispositivo, comandato a distanza dagli operatori specializzati a bordo di un’imbarcazione d’appoggio, consente di effettuare ispezioni subacquee anche a profondità elevate, trasmettendo in tempo reale le immagini del fondale e permettendo di individuare eventuali elementi utili alle ricerche, senza esporre direttamente i sommozzatori ai rischi connessi alle immersioni profonde.

Attualmente il ROV sta operando a una profondità di circa 200 metri, effettuando una ricognizione sistematica dell’area interessata dalle ricerche. Le operazioni proseguono con l’impiego delle risorse specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.