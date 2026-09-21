Turista inglese disperso nelle acque del lago, soccorsi al lavoro per le ricerche

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L’allarme poco prima delle 14 davanti a San Siro. I Vigili del Fuoco si stanno occupando delle ricerche

Salvato dal padre un secondo bagnante in difficoltà che faceva parte del gruppo di turisti

SAN SIRO (CO) – Intervento di soccorso tecnico urgente per una persona dispersa a San Siro (CO), nello specchio di acqua del lago di Como di fronte alla località Acquaseria. Un turista inglese di 38 anni è andato in difficoltà e sarebbe stato inghiottito dalle acque del lago. Sul posto i Vigili del Fuoco di Dongo e di Menaggio e l’elicottero Drago Malpensa con specialisti sommozzatori, oltre ai sanitari del 118, Carabinieri e Guardia Costiera.

L’allarme sarebbe scattato poco dopo le 14 di oggi, lunedì 21 settembre, quando durante una gita a bordo di una barca presa in affitto, due bagnanti si sarebbero ritrovati in difficoltà. In loro soccorso è entrato in acqua il padre di uno dei due che è riuscito a salvare il figlio, mentre il 38enne è sparito nelle profondità del lago. Sono in corso le verifiche sulla dinamica dell’accaduto e sulle modalità di ricerca e recupero in un punto stimato a 170 metri profondità.

L’allerta è giunto tramite 112 alla Sala Operativa del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano. Padre e figlio sono stati recuperati in ipotermia da un’altra barca di passaggio e affidati all’Unità della Guardia Costiera del 3° Nucleo intervenuta in soccorso, che li ha trasferiti nell’approdo più vicino dove c’erano due ambulanze ad attenderli. La barca presa in affitto, invece, è stata raggiunta da unità del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza che ha prestato soccorso alla madre e al figlio piccolo che stavano andando alla deriva, trasferendoli verso il pontile

In zona sono giunti un elicottero dei vigili del fuoco con sommozzatori da Milano e due unità navali dei vigili del fuoco di Dongo e di Como. Le ricerche coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera sono in corso per tentare di individuare il disperso.

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