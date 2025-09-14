Turiste inglesi soccorse grazie all’intervento congiunto di Guardia Costiera e 118

La turista infortunatesi gravemente al ginocchio è stata trasportata all’ospedale di Menaggio

Un operazione che suggella il grande lavoro di coordinamento tra le sale operative di primo soccorso

BELLAGIO – Nel pomeriggio di sabato 13 settembre, la Guardia Costiera insieme al 118 è intervenuta nelle acque antistanti il Lido di Bellagio per soccorrere una giovane turista inglese. La ragazza a bordo di un natante, insieme ad altre cinque amiche, è scivolata e si è provocata un grave infortunio al ginocchio.

L’intervento dei sanitari del 118 è stato richiesto telefonicamente dalle turiste, tramite il numero unico 112. Dopodiché, la Sala Operativa SOREU Laghi del 118, ha contattato quella della Guardia Costiera per consentire una MEDEVAC (evacuazione medica via lago dell’infortunata), in quanto le altre occupanti l’unità noleggiata non riuscivano a condurre l’unità per raggiungere il porto.

Prontamente sono intervenute due unità navali del 3°Nucleo della Guardia Costiera del Lago di Como la MV CP 728 e il GC B175, che hanno intercettato l’imbarcazione alla deriva. Una volta raggiunta, è salito a bordo un guardiacoste che ha condotto il mezzo fino in porto a Bellagio. Lì il Personale 118, a bordo del natante, ha prestato le prime cure alla turista, assicurandola poi su una barella rigida.

Al fine di farLe raggiungere nel più breve tempo possibile il nosocomio più vicino, che risultava essere quello di Menaggio. La turista, dopo il primo intervento, non è stata sbarcata a Bellagio ma trasferita fino al sorgitore di Menaggio con l’unità noleggiata, la cui condotta è stata, nel mentre, assunta da un militare della guardia costiera. La turista ha così raggiunto il porto di Menaggio dove un’altra ambulanza predisposta dalla Sala Operativa di Soreu Laghi l’ha trasportata direttamente in ospedale per sottoporsi alle successive cure.

Il grande lavoro sinergico e di coordinamento fra le varie sale operative e le risorse di soccorso e di polizia presenti sul bacino del Lario è reso possibile grazie al Protocollo d’intesa degli interventi di soccorso, predisposto sul Lario, dalle Prefetture di Como e Lecco e sottoscritto l’8 agosto 2024 tra le Prefetture, la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco che prevede un continuo interscambio di informazioni sulle risorse impiegabili, anche con le Forze di Polizia presenti sul lago. L’intervento di ieri dimostra l’efficacia e l’efficienza nel prestare nel più breve tempo possibile soccorso a chi ne ha bisogno.