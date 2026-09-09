Tutela della famiglia e dei pet: perché scegliere un’assicurazione per animali domestici

In più della metà delle famiglie italiane vive oggi almeno un animale domestico e, per il 96% dei proprietari, cane o gatto sono considerati membri della famiglia a tutti gli effetti. Sono i numeri del Rapporto Assalco-Zoomark 2026, che fotografano un cambiamento ormai consolidato: il legame con i nostri animali è diventato affettivo prima ancora che pratico, e questo si riflette anche sul modo in cui pianifichiamo la loro cura.

Quando un animale entra a far parte del nucleo familiare, la sua tutela smette di essere un pensiero occasionale e diventa parte del bilancio domestico. Accanto alle spese quotidiane, ci sono quelle impreviste, spesso le più pesanti, ed è qui che entra in gioco l’assicurazione animali domestici, uno strumento pensato per gestire nel lungo periodo la salute del pet senza mettere sotto pressione le finanze di casa. Non si tratta di un lusso, ma di una scelta di prevenzione, tanto economica quanto sanitaria.

Quanto pesa davvero un pet sul bilancio familiare

Mantenere un animale ha un costo che cresce con gli anni e che molti sottovalutano al momento dell’adozione. Secondo l’indagine UniSalute-Nomisma, la spesa media mensile per un animale domestico si aggira intorno ai 75 euro, ma in un caso su quattro supera i 100 euro. Su base annua si parla di circa 900 euro, di cui oltre il 40% destinato alla salute.

Il punto è che questa cifra riguarda la gestione ordinaria e prevedibile. Il problema nasce quando arriva l’imprevisto: un incidente, una malattia improvvisa, un intervento chirurgico. In questi casi il conto veterinario può salire in fretta a diverse centinaia o migliaia di euro, una somma che non tutte le famiglie riescono ad affrontare senza difficoltà. Pianificare in anticipo, mettendo in conto anche questa eventualità, è ciò che distingue una gestione responsabile da una improvvisata.

Cosa copre e cosa esclude una polizza

Capire la logica di una copertura aiuta a valutarne il valore reale. L’assicurazione nasce per coprire il rischio, cioè eventi futuri, incerti e improvvisi come un infortunio o una malattia. Le spese ricorrenti e programmabili, invece, restano fuori, perché includerle nel premio lo farebbe salire al punto da rendere la polizza poco vantaggiosa.

In genere una copertura interviene su queste voci:

Interventi chirurgici a seguito di infortunio o malattia

Ricoveri e degenze, con o senza intervento

Esami diagnostici come ecografie, TAC e risonanze

Visite specialistiche e terapie, dalla fisioterapia post operatoria alla chemioterapia.

Restano invece a carico del proprietario le spese di routine e prevenzione, come vaccini, richiami annuali e antiparassitari, insieme alla sterilizzazione non legata a una patologia, ai trattamenti estetici e ai cibi dietetici. Sono escluse anche le malattie pregresse e i difetti congeniti o ereditari. Conoscere in anticipo questa distinzione evita fraintendimenti nel momento del bisogno.

Prevenzione prima di tutto

Una polizza non sostituisce le buone abitudini, le affianca. La salute di un cane o di un gatto si costruisce ogni giorno con un’alimentazione adeguata, visite veterinarie periodiche e la giusta attenzione ai segnali di malessere. Le visite di controllo regolari permettono di individuare per tempo eventuali problemi, prima che si trasformino in patologie serie e costose.

La prevenzione riguarda anche i momenti particolari dell’anno. A Capodanno, per esempio, i fuochi artificiali e i “botti” sono una fonte di forte stress per gli animali, e i veterinari dell’ATS Brianza hanno diffuso indicazioni pratiche per proteggerli. Per un quadro completo su registrazione, obblighi e tutela del benessere, il portale del Ministero della Salute dedicato agli animali d’affezione raccoglie le informazioni ufficiali. Prevenzione sanitaria e prevenzione economica, in fondo, seguono la stessa logica: prevenire invece di “curare”.

Come leggere un contratto e scegliere la copertura adatta

Al momento di scegliere una polizza conviene leggere con attenzione le tre voci che compaiono in ogni contratto. Le esclusioni indicano ciò che non viene mai rimborsato. La franchigia è una somma fissa che resta a carico del proprietario per ogni sinistro. Lo scoperto è invece una percentuale sulla spesa: con uno scoperto del 20% su una fattura da 1.000 euro, il proprietario paga 200 euro e la compagnia i restanti 800.

Vale la pena confrontare più preventivi e verificare non solo il costo del premio, ma anche i massimali, cioè il tetto massimo di rimborso annuo, e gli eventuali periodi di carenza previsti prima che la copertura diventi operativa. Una polizza dal premio basso ma con massimali ridotti o esclusioni ampie può rivelarsi meno conveniente di una apparentemente più cara ma più chiara. Anche la trasparenza sulle esclusioni è un criterio di scelta: sapere in anticipo cosa non è coperto, è ciò che permette di evitare sorprese proprio nel momento più delicato.

La copertura migliore non è quella che costa meno, ma quella che dice con chiarezza cosa rimborsa, con massimali adeguati e condizioni comprensibili. Per chi considera il proprio animale un componente della famiglia, prevedere anche l’imprevisto veterinario è semplicemente un modo per proteggere, insieme, il pet e il bilancio di casa.