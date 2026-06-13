Già tesoriere della categoria, succede ad Antonio Albrizio, recentemente eletto segretario generale della UIL Lombardia

La nomina è stata ufficializzata durante il consiglio regionale riunito all’aeroporto di Linate

MILANO – Cambio al vertice della UIL Trasporti Lombardia. Carmelo Minniti è il nuovo segretario generale della categoria. La nomina è stata formalizzata nel corso del consiglio regionale del sindacato, riunitosi all’aeroporto di Linate a tre mesi dall’ultimo congresso.

Già tesoriere della UIL Trasporti Lombardia, Minniti succede ad Antonio Albrizio, recentemente eletto segretario generale della UIL Lombardia. Un passaggio di consegne che, sottolinea il sindacato, si inserisce nel segno della continuità e della volontà di affrontare le sfide che attendono il comparto dei trasporti e della logistica in regione.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la ferma volontà di dare immediata concretezza al manifesto programmatico già tracciato da Antonio Albrizio durante il congresso dello scorso febbraio. Le nostre priorità restano chiare e non derogabili: lavoreremo instancabilmente per il rafforzamento della categoria e per un deciso ampliamento della regionalizzazione. Oggi più che mai serve una forte unità sindacale. Saremo sempre e categoricamente dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto pubblico locale, della logistica, del trasporto ferroviario e di quello aereo, per garantire diritti, sicurezza e tutele in tutti i comparti”, ha dichiarato il neo segretario.

Il passaggio ai vertici della UIL Trasporti Lombardia avviene in una fase definita di forte dinamismo per l’organizzazione, che conferma il proprio impegno per il futuro della mobilità e del lavoro sul territorio lombardo.