CINO (SO) – Alle ore 8.30 di questa mattina, 28 febbraio, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nel comune di Cino, in provincia di Sondrio, per un incidente aereo che ha coinvolto un ultraleggero.

A bordo due persone partite da un’aviosuperficie di Alzate Brianza (CO). L’aereo, durante il volo, è precipitato in una zona montana, sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco. Leggi tutti i particolari su www.valtellinanotizie.com.