Ultraleggero precipita in un campo, soccorso un uomo di 69 anni

BREBBIA (VA) – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Brebbia (VA), lungo la Sp63, in via per Cadrezzate, per la caduta di un aero ultraleggero. Per cause attualmente in corso di accertamento il velivolo, un Fly Synthesis Storch, partito dall’aviosuperficie Val Dossola, è precipitato in un campo, terminando la sua corsa capovolto.

Sul posto sono giunte tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco via terra e, a supporto delle operazioni, è stato attivato il Reparto Volo Lombardia con l’elicottero Drago 166. Il personale operativo ha provveduto alla messa in sicurezza dell’aeromobile e ha collaborato con il personale sanitario per l’estrazione del pilota, un uomo di 69 anni, rimasto incastrato tra le lamiere. A bordo non risultano altre persone.

L’uomo, una volta liberato, è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto e trasportato in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Varese. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incidente.