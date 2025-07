Ultraleggero precipita sull’autostrada e prende fuoco, due morti

CASTEL MELLA (BS) – Alle ore 13 di oggi, martedì 22 luglio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’autostrada A21 nel territorio di Castel Mella (BS) a seguito della caduta di un velivolo ultraleggero. L’aeromobile, per cause in corso di accertamento, è precipitato in strada e ha preso fuoco al momento dell’impatto, non lasciando scampo alle due persone a bordo.

Sul posto sono intervenuti numerosi automezzi dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Il velivolo, nella caduta, si è scontrato anche con alcune auto di passaggio e fortunatamente nessuno degli automobilisti risulta ferito gravemente.

Il traffico è stato sospeso in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e le attività di verifica da parte delle autorità competenti.