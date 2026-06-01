Ultraleggero precipita tra le case a Valbrembo, un morto e un ferito grave

VALBREMBO (BG) – E’ di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente aereo avvenuto a Valbrembo (BG) nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno. L’allarme è scattato poco dopo le 16 con i Vigili del Fuoco che sono intervenuti in piazza Guglielmo Marconi.

Per cause attualmente in fase di accertamento, un velivolo tipo Cessna 152, con a bordo due persone, è precipitato nei pressi di alcune abitazioni. Immediatamente sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le operazioni di soccorso (IL VIDEO).

I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo: per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, un giovane di 19 anni, è stata trasportata all’ospedale in gravi condizioni (codice rosso). Particolarmente complesse le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.