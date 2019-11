Un boato e tanta paura, crolla una strada a Piazza Brembana

Paura nella bergamasca, crolla una strada

E’ successo lunedì sera a Piazza Brembana

PIAZZA BREMBANA (BG) – Un boato e la strada che improvvisamente si sbriciola. E’ successo nella serata di ieri, lunedì 25 novembre, intorno alle 21 a Piazza Brembana in provincia di Bergamo. A crollare è stato un tratto di via Locatelli, si tratta di un fronte di 50 metri, nel centro del paese, per 300 metri cubi di materiale. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti e sono scattate le ricerche con le unità cinofile per escludere che qualcuno fosse rimasto coinvolto nel crollo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.