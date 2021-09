Un pitone di quattro metri ritrovato morto nella foce del Mera

Il lungo serpente ritrovato spiaggiato sulla foce del fiume

Nelle scorse settimane era stato avvisato un esemplare simile lungo l’Adda nel sondriese

ALTO LARIO – Un pitone di quattro metri è stato rinvenuto sulla foce del torrente Mera, al confine tra le province di Como e Lecco: a fare la scoperta è stato un turista tedesco che trascorreva la villeggiatura in una casa affacciata alle rive del fiume, nel territorio comunale di Sorico.

Allertata, la Polizia Provinciale di Como è intervenuta per verificare la segnalazione trovandosi di fronte al grosso rettile, che giaceva morto, probabilmente da diverso tempo.

“E’ possibile che l’animale sia scappato da un privato che lo deteneva in una teca, oppure che sia stato gettato dal proprietario, forse già morto, per liberarsi dell’ingombrante carcassa. Possiamo fare solo delle ipotesi” spiega il comandante della Polizia Provinciale, Marco Testa.

Nelle scorse settimane, proprio un pitone era stato avvisato nella vicina provincia di Sondrio, in prossimità dell’Adda ed erano scattate le ricerche. “In quel caso, però, si sarebbe trattato di un esemplare più piccolo, di circa due metri – ricorda il comandante – a meno che non fosse nascosto dalla vegetazione e quindi non visto completamente nelle sue dimensioni”.