Uomo trovato morto a Veduggio vicino alla SS36: indagano i Carabinieri

Il cadavere scoperto poco dopo le 7 di questa mattina, mercoledì

Carabinieri, medici Areu e Vigili del Fuoco sul posto dopo la segnalazione. La Procura di Monza coordina le indagini per chiarire dinamica e cause della morte

VEDUGGIO CON COLZANO – Un uomo di mezza età è stato trovato senza vita questa mattina a Veduggio con Colzano, in via Giuseppe Verdi, in prossimità della SS36. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 7.

A lanciare l’allarme sarebbe stata una chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Seregno, che stanno coordinando le indagini sotto la direzione della Procura di Monza. Grazie ai rilievi effettuati i militari cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire le cause del decesso dell’uomo.

Sul posto questa mattina anche lo staff medico sanitario con un’ambulanza e due automediche di Areu, presenti anche i Vigili del Fuoco di Monza. Gli investigatori stanno vagliando diverse piste e al momento non si esclude nessuna ipotesi.