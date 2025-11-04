Vaccini a Palazzo Pirelli: somministrate 1513 dosi in 10 ore

Code ordinate fin dal mattino: oggi 563 ingressi ai box vaccinali

MILANO – In appena due giornate, oggi e lo scorso martedì 21 ottobre, Palazzo Pirelli si è trasformato in un presidio di prevenzione sanitaria accogliendo centinaia di cittadini per la campagna vaccinale promossa da Regione Lombardia. In dieci ore complessive di attività sono stati somministrati 1513 vaccini, con 952 cittadini vaccinati. Questa mattina file ordinate si sono formate già dalle prime ore, con decine di persone in attesa fuori dai box allestiti sul piazzale dell’edificio simbolo dell’istituzione regionale.

Le operazioni sono state organizzate su sei linee vaccinali, salite poi a nove nel corso della mattinata per garantire tempi di attesa ridotti. Dalle 9 alle 14 di oggi sono stati somministrati 883 vaccini, suddivisi in 473 antinfluenzali, 276 anti-Covid e 114 anti-pneumococco. Hanno fatto ingresso ai box 563 persone, a fronte delle 389 registrate martedì scorso, un dato che conferma l’adesione crescente all’iniziativa. Presenti anche numerosi Consiglieri regionali, in coda insieme ai cittadini.

“Palazzo Pirelli conferma di essere la casa dei lombardi, punto di riferimento per i cittadini anche nel garantire servizi come quello delle vaccinazioni. Lo confermano pure i numeri di oggi e la grande adesione che sta riscontrando la campagna promossa da Regione Lombardia – sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani – L’iniziativa che abbiamo ospitato a Palazzo Pirelli punta a sensibilizzare al meglio tutti i cittadini, in particolare quelli appartenenti alle categorie più fragili, sull’importanza della prevenzione, e fa piacere ottenere una risposta così significativa e importante: ringrazio l’ASST Nord Milano per la disponibilità e l’efficienza dimostrata”.

L’accesso è avvenuto attraverso la rampa di Piazza Duca d’Aosta, senza necessità di prenotazione, sempre nella fascia oraria 9-14. Le somministrazioni sono state affidate all’ASST Nord Milano. Grazie al supporto della Protezione Civile regionale, sul piazzale è stata allestita una tenda pneumatica con box dedicati, pensata per assicurare un ambiente riservato, confortevole e adatto a un afflusso costante di utenti.

Un’iniziativa che, numeri alla mano, ha trovato terreno fertile tra i cittadini, confermando l’importanza di portare servizi sanitari direttamente nel cuore delle istituzioni.