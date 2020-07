Val Tartano. Spacciatori in fuga dai Carabinieri, uno cade in un dirupo e muore

TALAMONA (SO) – Ha tentato di scappare dai Carabinieri ma è scivolato finendo in un dirupo. E’ morto così uno spacciatore durante un blitz antidroga condotto ieri pomeriggio, sabato, nei boschi della Val Tartano, nel comune di Talamona, lungo la strada provincia 11.

I Carabinieri erano alla ricerca di un giovane spacciatore di origini marocchin nei confronti del quale c’era un ordine di custodia cautelare per spaccio di sostanze stupefacenti emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio e ci sono riusciti. La tragedia è avvenuta poco dopo le 16, quando i Carabinieri hanno dato vita al blitz. Insieme al ricercato, però, c’era un altro uomo che, per sfuggire all’arresto, ha tentato di scappare finendo in un dirupo.