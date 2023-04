Valanga sul Pizzo di Rodes, due scialpinisti coinvolti

PIATEDA (SO) – Due scialpinisti coinvolti, intorno all’una di oggi, domenica, in un incidente sul Pizzo di Rodes, in provincia di Sondrio. Una massa di neve si è staccata mentre stavano sciando in gruppo, insieme ad altre due persone. La valanga ha travolto completamente uno sciatore, parzialmente l’altro, entrambi tratti in salvo dai soccorritori e trasportati in ospedale per accertamenti.

A mobilitarsi il Soccorso Alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas, e poco dopo l’elicottero di Areu da Sondrio, con un’unità cinofila da soccorso in valanga (UCV). Pronta a partire anche una squadra territoriale, con i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, per eventuale supporto all’équipe dell’elisoccorso.

Gli scialpinisti erano tutti dotati di artva e del necessario per praticare l’autosoccorso, strumenti essenziali che hanno permesso un intervento tempestivo.