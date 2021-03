VALBONDIONE (BG) – Nella mattinata di ieri, lunedì 22 marzo 2021, una valanga ha travolto un ragazzo di 23 anni nei pressi del Passo della Manina, dove c’è l’ultimo traverso. Era con altri due amici e stavano praticando sci d’alpinismo quando è avvenuto il distacco. La neve ha trascinato il giovane per oltre un centinaio di metri.

Illesi gli altri due, non coinvolti nella valanga. Hanno subito dato l’allarme: sul posto l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Sondrio, con l’unità cinofila da valanga del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico). Pronti a partire nella piazzola di Valbondione altri tecnici della VI Delegazione Orobica. Il ragazzo travolto è stato portato in codice rosso (molto critico) con l’elicottero in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo; il mezzo ha infine recuperato gli altri due scialpinisti e l’unità cinofila per trasportarli a valle.