Valbrona, prende fuoco la stufetta di casa, donna finisce in ospedale ustionata

VALBRONA – Spavento nella serata di ieri a Valbrona dove i Vigili del Fuoco e i soccorsi sono intervenuti in via Dosso per un incendio in abitazione. Una donna è finita in ospedale con ustioni serie alla schiena e alle gambe. E’ successo intorno alle 20.

A prendere fuoco, come appreso, sarebbe stata la stufetta a metanolo di casa. Le fiamme si sono propagate intaccando un tappeto e i tendaggi. Ad intervenire prontamente evitando il peggio con dell’acqua è stato il bimbo presente in casa.

Sul posto si sono quindi prontamente portati i Vigili del Fuoco di Canzo e Erba, la Croce Rossa di Asso, l’automedica e l’elisoccorso. La donna è stata trasportata in Ospedale per le cure del caso.