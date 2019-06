Valfurva, muore alpinista sulla Nord del San Matteo

VALFURVA – Infortunio mortale ieri pomeriggio, sabato, sulla Nord del San Matteo. Una donna di 54 anni ha perso la vita mentre stava effettuando un’escursione insieme a una cordata con altri due alpinisti. I tre sono stati colpiti probabilmente da uno scaricamento di neve che li ha trascinati verso il basso. Uno di loro è riuscito a staccarsi e, dopo avere percorso un tratto a piedi, verso le 15 è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto si sono immediatamente portati l’elisoccorso da Sondrio, con il Cnsas VII Delegazione Valtellina Valchiavenna e il Sagf – Guardia di finanza. Dopo un primo sorvolo per valutare la situazione, il mezzo ha imbarcato quattro soccorritori e li ha portati sul luogo dell’incidente. Purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare, mentre gli altri due alpinisti sono risultati illesi. L’intervento è terminato intorno alle 19.