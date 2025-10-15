Valico di Brogeda: 45 kg di hashish sequestrati, arrestato un cittadino ucraino

Nascosti in un doppiofondo dell’auto oltre 450 panetti di hashish, sequestrati dalla Guardia di Finanza

L’operazione rientra nei controlli costanti contro il traffico di droga

COMO – Un cittadino ucraino è stato arrestato nei giorni scorsi al valico di Brogeda, al confine con la Svizzera, dopo che i finanzieri hanno scoperto un doppiofondo nella sua auto contenente oltre 45 chilogrammi di hashish.

L’uomo viaggiava da solo a bordo di un’autovettura con targa tedesca, acquistata appena due giorni prima del viaggio. Durante i controlli, i finanzieri hanno notato evidenti segni di nervosismo e risposte incongruenti riguardo al motivo del viaggio, dichiarato come un semplice rinnovo del passaporto a Milano, senza indicare la destinazione precisa.

Approfondendo il controllo, con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, è stato individuato un doppiofondo artigianale dietro i sedili posteriori dell’auto, contenente 456 panetti di hashish confezionati sottovuoto. Secondo le stime, la sostanza stupefacente avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre 360.000 euro.

Il cittadino ucraino è stato arrestato in base all’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Como Bassone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo e prevenzione dei traffici illeciti lungo i valichi di confine, frutto del protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, rinnovato a maggio di quest’anno. L’attività conferma l’impegno costante delle autorità nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la legalità al confine con la Svizzera.