Valtellina. Nubifragio e frane, chiusa la Statale 38 tra Bormio e Livigno

VALDIDENTRO (SO) – Un violento temporale si è abbattuto nella serata di ieri, giovedì 30 luglio, nella zona tra Bormio e Valdidentro. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati per alcuni smottamenti causa dalle violente piogge ha provocato danni in particolare in Alta Valle, nella zona tra Bormio e Valdidentro.

In particolare risulta interrotta la strada statale 38 “dello Stelvio” nel tratto al km 106,500 in località Valdidentro, a causa di una frana. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Disposta anche l’evacuazione di una cinquantina di persona tra Bormio e Valdidentro.