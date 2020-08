Scivola e precipita, senza scampo un fungiatt di Carate Brianza

SONDRIO – Un uomo di 63 anni di Carate Brianza (MB) ha perso la vita oggi, lunedì 31 agosto, nel territorio del comune di Fusine. Era uscito in cerca di funghi ma è scivolato sul sentiero ed è precipitato. Era nel bosco, a una quota di circa 1000 metri. Un passante lo ha trovato e ha subito dato l’allarme. Il medico ha accertato il decesso. Sul posto per il recupero il Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.

Nella tarda serata di ieri altro intervento per la Stazione Cnsas di Sondrio: sono usciti per tre persone, due donne e un uomo residenti a Tresenda, che avevano perso l’orientamento in località Cologna, comune di Tirano. Erano bloccati in una zona impervia, anche a causa del temporale. I soccorritori, Cnsas, Sagf – Guardia di finanza e Vigili del fuoco, li hanno trovati e riportati al sicuro, infreddoliti ma illesi.