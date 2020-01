Valtorta, in casa esplode una bombola di gas: anziano ustionato

VALTORTA – Ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alla testa e ustioni di primo grado al collo e la torace l’anziano soccorso lunedì pomeriggio a seguito di un incendio all’interno della sua abitazione.

E’ successo a Valtorta, in provincia di Bergamo, in una casa in via Grasso. Il rogo, secondo quanto emerso, sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas. L’anziano, 80 anni, residente nell’appartamento, un’ottantenne, è stato estratto dall’abitazione e soccorso dal personale medico. L’elicottero del 118 lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.