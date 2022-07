Varedo, catturato dai carabinieri un evaso responsabile di omicidio

L’uomo è stato catturato mentre era al bar a leggere un giornale

Il 64enne era ai domiciliari dopo la condanna a oltre 20 anni per omicidio volontario della compagna convivente

VAREDO – Nella mattinata di ieri, lunedì 4 luglio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno rintracciato e catturato a Varedo (Monza Brianza) un italiano di 64 anni, condannato ad oltre vent’anni per l’omicidio volontario, a colpi di coltello e ferro da stiro, della propria compagna convivente, avvenuto nel 2010 in Garbagnate. Il ricercato, evaso dagli arresti domiciliari dal 31 maggio scorso, era anche destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Milano, in data 13 giugno 2022.

In particolare, i militari della Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano, sulle tracce dell’uomo da giorni, mediante una attenta raccolta di informazioni sul territorio, sono riusciti a sorprendere e bloccare il latitante, mentre era intento a leggere un giornale sportivo, seduto ad un tavolo all’esterno di un bar del comune brianzolo.

L’arrestato, Z.P., è stato poi tradotto dai Carabinieri presso la Casa Circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Monza.