Varese, incidente sul lavoro, morto operaio di 39 anni

GORLA MINORE (VA) – Incidente mortale sul lavoro in via Ambrogio Colombo, a Gorla Minore, in Provincia di Varese.

Un operaio di 39 anni è rimasto incastrato tra due rulli in un macchinario a cui stava lavorando, rimanendo schiacciato. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto all’Ospedale di Varese l’operaio non ce l’ha fatta: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa di una forte compressione toracica.

Sul posto si sono portati anche i Carabinieri per indagare sulle cause dell’incidente.