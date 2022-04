Vasto incendio nella notte in un capannone di Brugherio

Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco di Monza

BRUGHERIO – Intervento ieri sera, sabato, verso le 23.30 per un vasto incendio in un capannone di via della Vittoria a Brugherio. Sul posto sono state inviate 3 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala e 2 moduli di supporto dei Vigili del Fuoco di Monza, che hanno dovuto lavorare alacremente per avere ragione delle fiamme divampate nell’edificio.

L’intervento, al momento, non si è ancora concluso, con i Vigili del Fuoco che stanno ultimando le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza della zona coinvolta nell’incidendio. Saranno poi da stabilire le cause che hanno determinato il rogo che ha devastato il capannone.